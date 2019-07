Watch Dogs Legion: Ubisoft felice di non spartire la finestra di lancio con Cyberpunk 2077

Quest'oggi, Ubisoft ha diffuso i risultati finanziari relativi al primo trimestre dell'anno fiscale 2019/2020 attualmente in corso. Durante la consueta riunione con gli azionisti, è emerso che il PC è diventata la piattaforma più remunerativa per la casa francese, anche più di PlayStation 4.

Gli esecutivi, in ogni caso, hanno avuto modo di parlare anche d'altro, in particolare delle previsioni di vendita dei futuri titoli della compagnia, tra i quali figura anche Watch Dogs Legion. Riguardo a quest'ultimo, il Chief Financial Officer Frédérick Duguet si è mostrato abbastanza ottimista sul suo successo, specialmente perché non uscirà nello stesso periodo di Cyberpunk 2077. "Il fatto che non uscirà nello stesso trimestre di Cyberpunk 2077 è una buona notizia", ha ammesso. Watch Dogs Legion, infatti, arriverà sugli scaffali il 6 marzo 2020, ovvero nel corso dell'ultimo trimestre dell'attuale anno fiscale. Cyberpunk 2077 vedrà la luce invece il 16 aprile 2020, all'inizio dell'anno fiscale seguente, il 2020/2021. La minor concorrenza potrebbe quindi aiutare Ubisoft a chiudere i conti annuali nel miglior modo possibile. Difficile prevedere con precisione i risultati di vendita dei due titoli in questione, ma capiamo bene la sensazione di sollievo della casa francese: Cyberpunk 2077 è uno dei giochi più attesi in assoluto dalla comunità dei videogiocatori, e siamo sicuri che non stenterà a decollare nelle classifiche.

Riguardo a Watch Dogs Legion, Ubisoft è convinta di aver organizzato un reveal con i controfiocchi all'E3 2019 e di aver fatto un'ottima impressione ai giocatori grazie al suo gameplay innovativo, mettendo il franchise sotto la luce dei riflettori.