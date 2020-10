Watch Dogs Legion: Ubisoft illustra in video la Storia del kolossal open world

Gli sviluppatori di Ubisoft Montreal descrivono con un video la Storia di Watch Dogs Legion, la nuova avventura a mondo aperto in arrivo tra poche settimane su PC, console e Google Stadia.

La software house canadese che sta dando forma al terzo capitolo maggiore della serie di Watch Dogs ci conduce per le strade della distopica Londra post-Brexit per farci assistere all'ascesa di Zero Day, la misteriosa entità artefice dei violenti attacchi che scateneranno il caos nella capitale britannica.

Il microcosmo sci-fi di Watch Dogs Legion darà così modo agli utenti di assistere allo scontro tra le bande criminali londinesi, le corrotte multinazionali che dominano l'economia cittatina e le organizzazioni di hacker che proveranno a fermare questa deriva autoritaria.

Tra milizie private, colossi tecnologici che adottano un pericoloso sistema di sorveglianza di massa e una violenza strisciante alimentata dai traffici del crimine organizzato, il nostro compito sarà quello di ristabilire l'ordine abbracciando la causa della Resistenza. Il lancio di Watch Dogs Legion è previsto per il 29 ottobre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Il titolo è atteso in uscita anche su Xbox Series X e S per il 10 novembre e su PS5 a partire dal 19 novembre.