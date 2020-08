Watch Dogs Legion: Ubisoft presenta le opzioni per l'accessibilità e la personalizzazione

Ubisoft ha presentato la gamma di opzioni relative all'accessibilità che saranno implementate in Watch Dogs Legion. L'obbiettivo dichiarato della società francese è quello di eliminare ogni potenziale ostacolo per tutti i tipi di giocatori, con e senza problemi di disabilità.

Negli ultimi mesi, l'attenzione delle software house nei confronti dei problemi di accessibilità è diventata sempre più profonda e costante. Su tutti vale la pena citare l'esempio di Naughty Dog che con The Last of Us Parte 2 ha svolto un lavoro encomiabile da questo punto di vista. Anche Ubisoft ha deciso di riservare la giusta importanza al problema dell'accessibilità e della personalizzazione nel prossimo Watch Dogs Legion.

Stando alle parole di Mihai Alexandru Nuta di Ubisoft Kyiv "una parte importante per dare longevità ai giochi è sempre stata nella personalizzazione dei giocatori. Dare ai giocatori più modi per affrontare un gioco in maniera differenze gioca un ruolo fondamentale nel coinvolgimento. La rimozione delle barriere per tutti i nostri giocatori, indipendentemente dal loro stile di gioco, ha ispirato il nostro team a spingere i confini della personalizzazione".

Nel processo di sviluppo di Watch Dogs Legion sono stati direttamente coinvolti gli utenti che grazie al loro feedback hanno permesso il miglioramento di molte funzioni: "Includere l'accessibilità nelle demo per Ubisoft Forward è stata un'esperienza interessante e stimolante. Il feedback ricevuto dai giocatori è stato estremamente utile e lo utilizzeremo per il lancio. Per darvi alcuni esempi delle cose che abbiamo imparato: c'è un sovraccarico cognitivo di campioni audio; il puntamento automatico e la telecamera automatica impediscono di sparare dalle coperture; usare il tasto Esc per uscire dai droni e dai veicoli può diventare estenuante".

Insomma, Watch Dogs Legion garantirà una serie di personalizzazioni tali da rendere accessibile il gioco ad ogni tipo di utente. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un'approfondita anteprima di Watch Dogs Legion.