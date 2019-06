Watch Dogs Legion: Ubisoft promette 20 versioni diverse di sceneggiature

Interpellato dai curatori della rivista EDGE in merito alla storia di Watch Dogs Legion, il Creative Director di Ubisoft Toronto, Clint Hocking, ha spiegato che la trama del titolo avrà una sceneggiatura davvero complessa e sfaccettata (ma anche sfacciata, come la nonnina assassina intravista nel trailer dell'E3 2019).

Partendo dall'assunto che in Watch Dogs Legion non ci sarà un singolo protagonista ma un'intera schiera di hacker pronti a tutto pur di riportare la pace tra gli abitanti di un'anarchica Londra del futuro immersa in un contesto post-Brexit non particolarmente roseo, Hocking spiega che "non ci sarà alcun personaggio preimpostato che vi sembrerà di tirare fuori da una scatola, e di certo le persone che recluterete non saranno solo un cast di supporto. Ci sono venti versioni diverse della sceneggiatura in Legion, non solo per le battute dei personaggi. Stiamo parlando di una sceneggiatura che produrrà personalità, voci e recitazioni diverse".

Quanto agli strumenti di sviluppo elaborati dalle sussidiarie di Ubisoft che si occuperanno di questo ambizioso e, per certi versi, rivoluzionario progetto free roaming, Hocking riferisce che "utilizziamo la tecnologia per alterare tutte le voci in modo che anche se vi capiterà di reclutare due personaggi con lo stesso attore e la stessa personalità, quando parleranno tra di loro non capirai che sono gestiti dal medesimo attore perché ne moduliamo le voci in modo diverso. Abbiamo inoltre deciso di utilizzare la fotogrammetria per registrare dozzine di volti con scansioni 3D, volti che poi sono stati combinati servendoci di tecniche di animazione particolarmente innovative che ci aiuteranno a realizzare letteralmente migliaia di volti e personaggi dalle fattezze uniche".

La dispotica nonnina londinese e i suoi amici hacker di Watch Dogs Legion ritorneranno in azione il 6 marzo del 2020, in occasione dell'uscita del titolo Ubisoft su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.