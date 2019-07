Watch Dogs Legion: Ubisoft rassicura sulla centralità e sull'importanza della trama

Come mostrato nel video di annuncio di Watch Dogs Legion, il nuovo capitolo della serie free roaming di Ubisoft non avrà un solo personaggio ma tanti eroi generati in maniera procedurale. Eppure, lo sviluppatore capo Kent Hudson ritiene che la storia continuerà a ricoprire un ruolo fondamentale nell'economia di gioco.

Intervistato da Spiel Times, Hudson ha voluto approfondire la questione degli infiniti NPG giocabili e offrire delle rassicurazioni agli appassionati che nutrono dei dubbi sulla scelta compiuta da Ubisoft: "Lo so, interpretare un 'signor nessuno' è una pazza innovazione tecnologica che cercheremo di fare con la nostra simulazione, ma vi assicuro che la storia ha ancora una parte enorme nel gioco, è una componente fondamentale del franchise e questo titolo non farà alcuna eccezione".

Fatta questa dovuta precisazione, lo sviluppatore capo del progetto di Watch Dogs Legion spiega poi che "abbiamo realizzato cinque diverse trame nel gioco, quindi vanno considerate come cinque storie principali: puoi chiamarle linee narrative se vuoi. A ognuna di queste linee sarà legato un tema della campagna principale". Stando all'autore di Ubisoft Toronto, queste linee narrative si inseriranno in un contesto più ampio che permetterà agli utenti di conoscere le diverse fazioni che si spartiranno il potere nei quartieri della Londra sci-fi di Legion.

Appuntamento al prossimo 6 marzo del 2020, quindi, per capire fino a che punto gli autori della sussidiaria canadese di Ubisoft si saranno spinti per erigere l'impalcatura narrativa di Watch Dogs Legion su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.