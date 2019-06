Per Watch Dogs Legion, Ubisoft vuole che i giocatori 'pensino in modo diverso'

Una delle sorprese più piacevoli dell'E3 2019 è stato Watch Dogs Legion, nuovo titolo della saga di Ubisoft, che a giudicare dai video mostrati sembra promettere davvero bene. Nelle ultime ore sono arrivate delle informazioni riguardo i messaggi politici che vedremo nel gioco.

Watch Dogs Legion è infatti ambientato in una Londra futuristica e post-Brexit, per cui è inevitabile che alcuni riferimenti alla situazione politica attuale vengano fatti. Ne ha parlato il creative director Clint Hocking, che ha detto che Legion ha sicuramente un messaggio, anche se il gioco sarà in linea con la politica di Ubisoft, per cui alla fine i giocatori riusciranno a farsi la propria idea personale della situazione.

"Credo che in ogni paese del mondo ci siano persone non contente della sorveglianza di massa, delle tecnologie che stanno limitando le loro libertà, sta succedendo dappertutto. Quello che volevamo fare dunque, è dare ai giocatori la possibilità di essere qualcuno di diverso, e magari di provare cose che non hanno mai fatto. Di pensare diversamente, insomma".

Ne ha parlato anche Alain Corre, che ha aggiunto: "Non stiamo lì a dirgli cosa devono pensare. Quello che vogliamo è dargli la possibilità di esplorare nuovi modi di comportarsi e di esplorare, e alla fine del gioco trarranno le loro conclusioni".

Hocking ha continuato: "Le persone devono mettere da parte le loro differenze e unirsi. Non saranno i politici, e non sarà un tizio che viene giù dal nulla a salvarci. Saremo noi a doverlo fare. Mettere da parte le differenze e combattere contro cose che sono ovviamente sbagliate, è quello che dobbiamo fare".

Che ne pensate delle parole dei due?

La data d'uscita di Watch Dogs Legion è fissata per il 6 Marzo 2020. Avete già dato un'occhiata alla nostra anteprima di Watch Dogs Legion?