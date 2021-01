Watch Dogs Legion: l'Update 3.0 risolve tanti bug e prepara l'arrivo del multiplayer

Mentre fervono i preparativi per l'atteso aggiornamento gratuito che introdurrà il multiplayer in Watch Dogs Legion, le fucine digitali di Ubisoft Toronto sfornano l'Update 3.0 per chiudere le falle più fastidiose e risolvere i bug più segnalati dagli utenti dell'action stealth a mondo aperto.

Le lunghe note che accompagnano l'uscita odierna dell'Update 3.0 su PC, attesa successivamente anche su console e Google Stadia, sono la rappresentazione plastica degli sforzi profusi dalla sussidiaria canadese di Ubisoft per superare le criticità dell'esperienza singleplayer e free roaming.

In base alle informazioni condivise dagli sviluppatori di Ubisoft Toronto, la patch in questione ha dimensioni comprese tra i 10 e 15 GB e include una ricca serie di correttivi e migliorie, oltre ai già citati interventi risolutivi tra bug, glitch e crash.

All'interno dell'Update 3.0 trovano spazio anche dei file che serviranno agli autori canadesi come "test tecnico sulla stabilità della modalità Online": grazie a questi file, gli sviluppatori potranno raccogliere tutte le informazioni e i dati necessari per ultimare i lavori sul comparto multiplayer di Watch Dogs Legion.

Maggiori dettagli sulle tempistiche di lancio dell'Update 3.0 su console verranno condivisi da Ubisoft a ridosso dell'uscita della modalità Online di Watch Dogs Legion su PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S e Google Stadia. Intanto, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Watch Dogs Legion a firma di Alessandro Bruni, con tutte le analisi e le considerazioni sui contenuti singleplayer dell'ultimo open world targato Ubisoft.