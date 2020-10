Watch Dogs Legion, update gratis e Season Pass:il multiplayer online arriva dopo il lancio

Dopo essersi soffermati sulla Storia di Watch Dogs Legion, i ragazzi di Ubisoft Montreal descrivono il programma dei contenuti in arrivo nel primo anno di supporto post-lancio del loro atteso action a mondo aperto.

La prima aggiunta che sarà apportata al titolo è prevista nella fase immediatamente successiva all'uscita e consisterà nella Modalità Online di Watch Dogs Legion: questa funzione sarà proposta in via del tutto gratuita con un update previsto per il 3 dicembre. La Modalità Online introdurrà delle nuove sfide cooperative tra missioni della storia e attività Tactical Ops. Sempre per il 3 dicembre è previsto l'arrivo di Spiderbot Arena, la prima modalità multiplayer competitiva in cui cimentarsi in lobby da 4 o 8 giocatori, ciascuno dei quali chiamato a controllare uno spiderbot in un deathmatch di stampo futuristico.

Nel programma di supporto post-lancio rientreranno anche gli aggiornamento gratuiti con nuovi personaggi interpretabili nella campagna principale e, con essi, l'introduzione di abilità inedite, di nuove missioni e della modalità New Game Plus.

Quanto alle espansioni a pagamento, il Season Pass dell'Anno 1 di Watch Dogs Legion darà accesso alla nuova linea narrativa del DLC Bloodline con protagonisti Aiden Pearce e Wrench dei precedenti capitoli della serie. Il Season Pass comprenderà inoltre delle missioni DedSec esclusive e la possibilità di scaricare la versione digitale della Watch Dogs Complete Edition. Prima di lasciarvi al video di cui sopra, ricordiamo a chi ci segue che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale sulle novità di gameplay di Watch Dogs Legion in vista dell'uscita del titolo per il 29 ottobre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, oltreché su Xbox Series X|S e PS5 per il 10 e 19 novembre.