Watch Dogs Legion: l'uscita è legata al lancio di PS5 e Xbox Series X

Recentemente il CEO di Ubisoft Yves Guillemot ha dichiarato recentemente che l'emergenza Coronavirus non ha impattato sulla produzione dei prossimi giochi della casa francese, tuttavia il publisher sarebbe pronto a rimandare alcuni progetti in caso fosse strettamente necessario. Tra questi rientra anche Watch Dogs Legion?

Guillemot dal canto suo non ha citato alcun gioco in particolare limitandosi a ribadire che alcuni giochi Ubisoft potrebbero essere rimandati se le condizioni di mercato dovessero risultare sfavorevoli o in caso di problemi con lo sviluppo tali da non permettere di raggiungere gli standard qualitativi prefissati. Per il momento gli spettri legati alle difficoltà produttive sembrano essere lontani tuttavia VideoGamesChronicle lancia una indiscrezione legata a Watch Dogs Legion.

Inizialmente previsto per il mese di marzo, il Watch Dogs Legion è stato rimandato all'autunno 2020 e secondo la fonte il suo destino è strettamente legato a quello di PlayStation 5 e Xbox Series X, con Ubisoft interessata a proporre Legion come gioco di lancio delle due piattaforme. Le console Sony e Microsoft sono attese per la prossima stagione natalizia ma Jason Schreier si dice convinto del fatto che le due hardware house in realtà non abbiano ancora preso una decisione a riguardo, attualmente non è facile stabilire piani di lancio con una pandemia in corso ed è difficile capire come si evolverà lo scenario nei prossimi mesi.

In un caso di un ritardo di PS5 e Xbox Series X, anche Watch Dogs Legion verrebbe rimandato sempre stando alle parole di VGC, anche se ribadiamo si tratta solamente di un rumor. Legion è atteso per l'autunno 2020, una data precisa non è stata comunicata.