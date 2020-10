Watch Dogs Legion: vediamo l'intro e la prima missione in italiano

Dopo avervi raccontato le novità del gameplay di Watch Dogs Legion, adesso siamo in grado di mostrarvi il gioco Ubisoft in azione in un nuovo video con la prima missione del gioco e il filmato introduttivo.

Il nostro Alessandro Bruni è rimasto colpito in positivo dalla prova di Watch Dogs Legion, come evidenziato anche dalle sue parole: "Le ore trascorse tra le strade della Londra di Watch Dogs Legion ci hanno rassicurato circa il potenziale dell'open world di Ubisoft Toronto. Una rotta creativa supportata da scelte di design intelligenti, pensate per amplificare la varietà situazionale dell'avventura ed evitare così la monotonia che spesso caratterizza i congeneri. Anche il comparto narrativo ci ha stupito con qualche svolta inattesa e, più in generale, si è dimostrato in grado di sostenere in maniera efficace una progressione ben congegnata."

Siamo quindi contenti di potervi mostrare la intro e la prima missione di questa intrigante produzione, tratta dalla versione italiana. Per il lancio di Watch Dogs Legion Ubisoft ha collaborato con Stormzy per il lancio del video Rainfall, inoltre la città di Milano è stata invasa da manifesti con lo slogan Milano Resiste. Infine, lo sapevate che Aiden Pearce del primo Watch Dogs tornerà in Legion?

Watch Dogs Legion uscirà il 29 ottobre su PC, PS4, Xbox One e in seguito arriverà su Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S al lancio delle console di nuova generazione.