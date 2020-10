Watch Dogs Legion: video gameplay e nuovi dettagli dal nostro ultimo Q&A

Nel corso degli ultimi giorni il nostro Alessandro Bruni ha avuto la fortuna di provare in anteprima Watch Dogs Legion, il terzo capitolo dell'ormai popolare IP targata Ubisoft, e ne ha parlato a lungo in un Q&A durante il quale abbiamo mostrato anche numerose sequenze di gameplay.

Nel corso della diretta andata in onda sul canale Twitch di Everyeye e che potete recuperare in replica su YouTube (trovate il video in apertura), i nostri Giuseppe Arace e Alessandro Bruni hanno parlato del gioco approfondendo la sua particolare meccanica attraverso la quale è possibile utilizzare qualsiasi NPC in giro per Londra, cambiando di fatto il protagonista ogni volta che si vuole. Tra i vari argomenti toccati in diretta troviamo anche il comparto tecnico e le meccaniche stealth, dal momento che è possibile scegliere se agire furtivamente o procedere al completamento delle missioni ad armi spianate.

Per chi non lo sapesse, proprio ieri è stato annunciato un particolare DLC di Watch Dogs Legion a tema Assassin's Creed che prende il nome di Bloodline. Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata alla nostra lunga anteprima di Watch Dogs Legion.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 29 ottobre 2020 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Entro l'anno il gioco sarà disponibile anche su PS5 e Xbox Series X/S grazie ad un aggiornamento gratuito.