Watch Dogs Legion x Assassin's Creed: Ubisoft annuncia il nuovo crossover con Darcy

Ubisoft ha annunciato un nuovo crossover grazie al quale i mondi di Watch Dogs Legion e Assassin's Creed andranno ad incrociarsi. Tramite il trailer che trovate in apertura potete fare la conoscenza di Darcy, un'assassina dei tempi moderni che fa la sua incursione nel mondo di Watch Dogs.

Stando alla descrizione ufficiale fornita da Ubisoft, se possedete il Season Pass del gioco potrete vestire i panni di Darcy sia nella modalità single player che nel comparto online. La letale e silenziosa assassina introdurrà inoltre anche nuove quest, accessibili per tutti gli utenti. Potete dare un primo sguardo alla sua caratterizzazione estetica e agli spettacolari assassinii grazie al trailer pubblicato dal publisher francese.

"Scopri Darcy, un membro della Confraternita degli Assassini, disponibile come nuovo personaggio giocabile per i possessori del Season Pass. Gioca con l'assassino futuristico nel gioco principale o online e porta la sua caratteristica lama celata nell'ultima esperienza di Watch Dogs: Legion basata sulla furtività. Sono in arrivo anche nuovi contenuti gratuiti per tutti i giocatori, con 2 missioni della storia e nuove world mission".

Watch Dogs Legion è disponibile ora su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, e Google Stadia. Nell'ultimo DLC, in cui è stato avvistato un easter egg di P.T. di Hideo Kojima, è stato reintrodotto Aiden Pierce all'interno della serie: qui trovate la nostra Recensione di Watch Dogs Legion: Bloodline.