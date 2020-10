Watch Dogs Legion x Stormzy: ecco il singolo 'Rainfall', il video è stato creato in-game!

A ormai pochissimi giorni dal debutto della Londra rivoluzionaria di Watch Dogs: Legion, il nuovo titolo Ubisoft si rende protagonista di una inedita collaborazione musicale.

Il noto rapper brittanico Stormzy ha infatti usufruito dell'engine di gioco per dare vita al video del suo ultimo singolo. Dal titolo "Rainfall", l'energico brano si avvale della partecipazione della musicista Tiana Major9. Con già oltre 700.000 visualizzazioni sul solo Canale YouTube di Stormzy, il singolo sta trovando rapida diffusione. Il video musicale che ne ha accompagnato il lancio è stato realizzato interamente in Watch Dogs: Legion, terzo capitolo della saga della software house francese. Il filmato è disponibile direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare del risultato finale?



Prosegue così la collaborazione tra Ubisoft e il musicista. Ricordiamo infatti che nel corso del mese di settembre è stata confermata la presenza dell'artista all'interno del gioco. In particolare, sarà possibile cimentarsi con una missione di Watch Dogs: Legion dedicata a Stormzy e intitolata "Fall on my enemies", esattamente come uno dei brani più celebri del rapper. In attesa di poter mettere piede nella Londra rivoluzionaria dell'ambizioso open world, prosegue la campagna promozionale del gioco. Di recente, a tal proposito, Ubisoft ha presentato l'iniziativa Milano Resiste a tema Watch Dogs: Legion.