Watch Dogs Legion su Xbox Series S:un video mostra il Ray Tracing in azione

Quanto è potente Xbox Series S? Il giornalista Tom Warren ha provato a rispondere a questa importante domanda posta dalla community immergendosi nelle atmosfere sci-fi di Watch Dogs Legion dopo aver installato l'update nextgen che ottimizza il titolo e introduce, finalmente, il supporto al Ray Tracing.

Osservando con attenzione il filmato prodotto dal redattore di The Verge, possiamo farci un'idea più compiuta dell'esperienza grafica e ludica che dovremmo attenderci sulla console nextgen economica di Microsoft. L'utilizzo del Ray Tracing in Watch Dogs Legion dona alla trasposizione Xbox Series S del titolo dei riflessi quantomai realistici, con una qualità rapportabile a quella della versione Xbox Series X in virtù dell'analoga architettura hardware.

Al netto dei limiti imposti da una macchina pensata per essere fruita su TV Full-HD o monitor con risoluzioni non superiori ai 1440p, ciò che emerge dalla prova di Tom Warren è la capacità della console Microsoft di non scendere a compromessi con la grafica, quantomeno nei titoli provati fino ad oggi: sempre nel video del giornalista di The Verge troviamo anche dei raffronti con delle scene di gameplay tratte dalla versione Xbox Series X.

In vista dell'uscita delle console nextgen della casa di Redmond, anche la redazione di GameSpot ha condotto delle prove analoghe e realizzato un video che mostra giochi come DOOM Eternal e Forza Horizon 4 su Xbox Series S.