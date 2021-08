Watch Dogs Legion: gli zombi invadono Londra nel trailer della modalità Legione dei Morti

Dopo essere stata lanciata in fase di testing a maggio esclusivamente su PC, la modalità Legione dei Morti di Watch Dogs Legion viene distribuita in via definitiva su tutte le piattaforme. Ubisoft ha dedicato un nuovo trailer dedicato al contenuto che permetterà ai non-morti di invadere le strade di Londra.

Watch Dogs: Legione dei morti è una modalità di gioco separata da Watch Dogs: Legion e puoi accedervi da Ubisoft Connect. In una Londra invasa dagli zombi, i soldati di Albion e i membri del Clan Kelley stanno accumulando preziose risorse che devi rubare, per garantire al tuo gruppo la sopravvivenza. Potrai giocare in solitaria, con gli amici o con altri 3 giocatori tramite il matchmaking pubblico. Ogni partita inizia con un sopravvissuto e un gadget casuali. Esplora la mappa in cerca di risorse, potenziamenti e pianifica un percorso per evitare le letali orde di zombi. Oppure, attirali verso un posto di guardia di Albion e, mentre loro si danno da fare, ruba le risorse e vattene senza rischiare. Quando avrai raggiunto il numero minimo di risorse richieste, o tutte quelle che riesci a recuperare, vai al punto di estrazione per metterti in salvo.

La modalità Legione dei Morti è disponibile gratuitamente per tutti i possessori di Watch Dogs Legion. Il sandbox di Ubisoft ha recentemente accolto uno speciale crossover con Assassin's Creed.