Watch Dogs Legion: zombie, nonnine hacker e un sacco di novità con l'Update 4.5

Come preannunciato dal video in anteprima della modalità PvE Legion of the Dead, Ubisoft ha dato ufficialmente inizio alla fase di rollout dell'Update 4.5 di Watch Dogs Legion su tutte le piattaforme, un aggiornamento che porta in dote numerose novità sia sul fronte dei contenuti che su quello delle funzionalità.

Una volta provveduto a installare l'update (dal peso variabile tra i 16 e i 39 GB in base al proprio sistema d'elezione), gli esploratori della dispotica Londra di Watch Dogs Legion possono cimentarsi nelle sfide offerte Project Omni, un'Operazione Tattica da completare in compagnia di altri 3 giocatori per portare a termine una pericolosa missione nell'installazione segreta che interessa i dispositivi Optik.

Sempre sul fronte dei contenuti, dal 15 giugno assisteremo all'ingresso nel Premium Store di una Operatrice gratis inconsueta, ovvero della nonnina hacker Helen di Watch Dogs Legion. Sin da oggi, 1 giugno, è invece possibile partecipare su PC alla fase Alpha del multiplayer PvE Legion of the Dead.

Non meno interessanti sono poi le novità rappresentate dall'aggiunta della Modalità Prestazioni a 60fps su PS5 e Xbox Series X/S, come pure l'introduzione del Cross-Play tra famiglie di piattaforme PlayStation e Xbox. In calce alla notizia trovate il link alle note della patch 4.5 di Watch Dogs Legion, con la lunga lista dei fix e delle ottimizzazioni dell'aggiornamento disponibile da oggi su tutte le piattaforme.