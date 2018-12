Watch Dogs: la mod Living City stravolge e migliora ogni aspetto del gioco

The_Silver e il collettivo di sviluppatori e programmatori amatoriali da lui diretto rendono finalmente pubblica la versione finale di Living City, una mod di Watch Dogs che promette di stravolgere e migliorare ogni aspetto del controverso action a mondo aperto di Ubisoft Montreal.

La mole spropositata di modifiche apportate al videogioco originario del 2014 dal team di The_Silver contribuisce a fare di Living City una vera e propria "total conversion" di Watch Dogs, ossia una mod in grado di alterare profondamente l'esperienza grafica e di gameplay offerta dal titolo base. Il suo sviluppo, infatti, avrebbe richiesto più di un anno e un quantitativo indefinibile di ore.

Stando alla descrizione offertaci sulle pagine di ModDB dal collettivo che ha deciso di mettere a disposizione questa mod a tutti gli utenti della versione PC del titolo, Living City promette di introdurre delle missioni casuali generate in maniera procedurale, delle zone rosse controllate da bande di criminali, decine di nuove attività free roaming basate sull'hacking degli smartphone dei passanti e dei dispositivi elettronici di Chicago e diverse linee narrative secondarie, ciascuna con una longevità teorica superiore a quella dell'intera campagna singleplayer originaria.

Il download di Living City è disponibile in via del tutto gratuita su ModDB e la sua uscita è accompagnata dal trailer di presentazione che trovate in cima alla pagina: un'occasione perfetta per reinstallare Watch Dogs su PC o, magari, per giocarlo la prima volta e recuperarlo usufruendo delle promozioni di fine anno in corso con i Saldi Invernali di Steam o le Offerte di Natale dello Store Ubisoft.