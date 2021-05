Watch Dogs nacque come sequel di Driver: ne parla una fonte interna a Ubisoft

Il giornalista Jeremy Peel di VG247.com ha pubblicato un interessante report sulla genesi del progetto di Watch Dogs, con dichiarazioni di una fonte interna ad Ubisoft che contribuiscono a chiarire, seppure parzialmente, i problemi occorsi nello sviluppo del primo capitolo della saga action sandbox sugli hacker DedSec.

La fonte citata da Peel, che per ovvi motivi preferisce rimanere nell'anonimato, avrebbe confidato al redattore di VG247.com di come Ubisoft abbia attraversato diverse fasi creative prima di finalizzare l'esperienza di gameplay di Watch Dogs cristallizzandola nella forma "simil-GTA" conosciuta dagli appassionati.

A detta della sedicente fonte interna ad Ubisoft, il progetto di Watch Dogs nacque come sequel di Driver ambientato in un futuro prossimo: il concept embrionale del "Driver con gli hacker" prevedeva, appunto, una storia incentrata sulle gesta compiute da un gruppo di pirati informatici trasformatisi in paladini della giustizia, ma con fasi sparatutto limitate e un focus sulle missioni da svolgere a bordo dei veicoli più disparati.

L'informatore anonimo di Peel sottolinea appunto come "Watch Dogs è nato come sequel del franchise di Driver, è sempre stato così e lo si nota anche nel prodotto finale. Anche il prototipo aveva un setting moderno, la possibilità di scendere dalla macchina, delle sessioni parkour, fasi sparatutto e scene di guida, tutto ambientato in una grande metropoli open world con una trama incentrata sui pericoli della tecnologia moderna e sull'hacking. Dopo aver tentato più volte di adattare quel concept alla serie di Driver, chi di dovere decise di sganciarsi da quel franchise per dare vita a una proprietà intellettuale completamente nuova".

Nel momento in cui scriviamo, dai rappresentanti di Ubisoft non è ancora giunto alcun commento alle rivelazioni condivise da VG247.com. In attesa di ricevere ulteriori riscontri a queste indiscrezioni, vi ricordiamo che Ubisoft ha pubblicato di recente la roadmap aggiornata di Watch Dogs Legion.