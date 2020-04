Watch Dogs nextgen? Ecco un video 4K con mod iper-realistiche per texture e illuminazione

Dopo aver visto approdare gratis Watch Dogs su PC, i modder si divertono a migliorare il comparto grafico del kolossal a mondo aperto di Ubisoft per introdurre delle texture evolute e degli effetti di illuminazione dinamica simili al Ray Tracing: diamo un'occhiata al nuovo video 4K creato dallo youtuber Digital Dreams.

Per tentare di attualizzare il comparto grafico dell'avventura lanciata da Ubi nel maggio del 2014 su PC, PS3, Xbox 360, PS4 e Xbox One, i modder hanno fatto appello agli strumenti di sviluppo amatoriali realizzati da Pascal "Marty McFly" Gilcher, come l'ormai celebre tool ReShade utilizzato da autori come l'taliano MassiHancer per implementare il Ray Tracing 4K in giochi come RE3 Remake.

Il filmato in 4K creato da Digital Dreams evidenzia i numerosi interventi compiuti sul motore grafico dell'opera che ha dato inizio alla saga di Watch Dogs: con l'ausilio di una scheda video NVIDIA GTX 1080 Ti e dell'ultima versione di ReShade, l'autore di questo progetto ha operato tutta una serie di modifiche al tonemap, all'illuminazione e alle texture per scoprire come se la cava il titolo in questa sua nuova veste grafica.

Come di consueto, vi invitiamo a farci sapere che cosa ne pensate di questo genere di esperimenti che corrono parallelamente alle modifiche contenutistiche fan made come quella, disponibile da fine 2018, di Watch Dogs Living City che punta a migliorare ogni aspetto del gioco.