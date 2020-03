Watch Dogs in regalo su Epic Store: data d'uscita e come scaricare gratis il gioco Ubisoft

Grazie al nuovo aggiornamento delle pagine di EGS sappiamo che Watch Dogs rientrerà nella lista dei giochi gratis in arrivo su Epic Store. In previsione dell'inizio di questa importante promozione, eccovi tutte le informazioni per ricevere in regalo il kolossal Ubisoft ed effettuarne il download su PC.

Prima di illustrarvi nel dettaglio il procedimento per riscattare gratis Watch Dogs, ricordiamo a chi si avvicina solo adesso a questo titolo che si tratta di un action adventure in terza persona che delinea un futuro prossimo dominato dalle multinazionali dell'hi-tech e dai loro onnipresenti sistemi di controllo. Il titolo verte attorno alle gesta compiute da Aiden Pearce che, con l'aiuto degli hacker del collettivo DedSec, deve fronteggiare la minaccia rappresentata dalla Blume, l'azienda tecnologica più potente di Chicago che gestisce il traffico di informazioni e di dati online dell'intera città con mezzi illeciti.

La versione PC di Watch Dogs sarà disponibile in via del tutto gratuita dal 19 al 26 marzo su Epic Games Store: per riscattare una copia del titolo, bisognerà perciò attendere fino alle ore 17:00 di giovedì 19 marzo e servirsi del proprio account (la cui iscrizione è gratuita) per ottenere la licenza di utilizzo del gioco. Una volta riscattata la copia, il gioco sarà vostro per sempre (a patto di mantenere attivo il proprio account EGS) poiché la licenza viene concessa dagli stessi sviluppatori e non da Epic.

La registrazione di un account Epic Games per accedere alla promozione su Watch Dogs e sugli altri giochi gratis offerti settimanalmente su Epic Store è piuttosto semplice e prevede l'iscrizione con una email, o con l'autenticazione tramite uno dei canali utilizzati per giocare ai titoli del colosso videoludico americano, come Fortnite. Chi lo desidera, può anche servirsi di un account preesistente e recuperarlo tramite l'ID Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch o utilizzare il proprio profilo Facebook per attivare un account Epic Games.