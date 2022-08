Wave Race 64 arriva su Nintendo Switch e la community chiede a gran voce un nuovo gioco

Wave Race 64 è disponibile ora su Nintendo Switch Online, l'arrivo del gioco per N64 nel catalogo del servizio in abbonamento di Nintendo ha riacceso gli animi della community e in tanti hanno iniziato a chiedere a gran voce un nuovo Wave Race su Twitter.

Il Tweet di Nintendo dove viene annunciata la disponibilità d Wave Race 64 nel catalogo di Switch Online è stato preso d'assalto da centinaia di giocatori che supplicano la Grande N di riportare in vita questa IP, in letargo ormai da vent'anni, dai tempi dell'uscita di Wave Race Blue Storm per GameCube.

In particolare ha destato interesse il commento di Shin'en Multimedia che definisce Wave Race 64 uno dei migliori giochi di sempre sottolineando come "sarebbe bello giocare un nuovo Wave Race su Switch, magari una sorta di ReMiX.", commento che ha ricevuto decine e decine di like e retweet.

Shin'en Multimedia è uno studio tedesco noto per giochi come Nanostray, Nano Assault, Nano Assault EX, Nano Assault Neo e Fast RMX per Nintendo Switch, un gioco di corse futuristico a gravità zero da molti definito all'epoca della sua uscita come erede spirituale di F-Zero, altro brand Nintendo in pausa da quasi vent'anni.

Shin'en si sta candidando allo sviluppo di un nuovo Wave Race? Chissà, certo è che per ora Nintendo non sembra aver intenzione di riportare in vita Wave Race ma chissà che questa ondata di affetto per un gioco così iconico non possa far cambiare idea alla casa di Kyoto.