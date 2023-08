Way of the Hunter: il DLC Tikamoon Plains ci porta nella Savana, disponibile ora

Nell'attesa che il THQ Nordic Showcase abbia inizio, il publisher ci conduce nel mondo di Way of the Hunter per fornirci una nuova anteprima del DLC Tikamoon Plains, disponibile da oggi su tutte le piattaforme.

L'espansione Tikamoon Plains, di cui potete avere un assaggio tramite il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, non solo introduce un vasto paesaggio inesplorato da visitare per la prima volta, ma include anche una gamma di nuove specie animali. Inoltre, apporta nuovi miglioramenti al gameplay, come opzioni di difficoltà ampliate e un arsenale di nuove armi. In Tikamoon Plains vi immergerete in ambienti africani unici: dalle lussureggianti praterie e foreste fluviali del sud-est, alle aride savane con alberi e cespugli sparsi, alle regioni montuose e desertiche nella parte occidentale delle pianure di Tikamoon.

Disponibile da oggi al prezzo di 9,99 euro su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Tikamoon Plains e il DLC Aurora Shores già pubblicato da THQ Nordic sono disponibili anche all'interno del Season Pass di Way of the Hunter (39,99 euro, ora scontati insieme al prezzo del gioco base del 50%). Ognuna delle espansioni offre una nuova, vasta regione e arriva con nuovi animali e armi. Il Season Pass include anche l'Hunter Pack e tutti gli altri contenuti aggiuntivi che potete consultare a questo indirizzo.