Way of the Hunter: il simulatore di caccia next-gen si mostra al THQ Nordic Showcase

Il THQ Nordic Showcase si è rivelato l'occasione giusta per tornare a mostrare Way of the Hunter, il simulatore di caccia in arrivo su PC e console di ultima generazione.

Way of the Hunter si prepone l'obiettivo di restituire tra le mani dei giocatori una simulazione autentica e certosina dell'attività di caccia. È per questo motivo che sono state riprodotte all'interno del titolo alcune tra le più importanti riserve europee e nord americane, incluse all'interno di due vaste zone di 140 chilometri ciascuna.

Dopo aver aperto il proprio capanno immerso nella natura selvaggia, il cacciatore di cui vestiremo i panni potrà esplorare liberamente l'ambientazione di gioco grazie alla struttura open world. Il titolo proporrà una serie di attività differenti, tra cui la caccia etica, operazioni di cui occuparsi affiancati da alcuni compagni, e non mancheranno delle funzioni tramite cui effettuare un'attenta analisi dei propri colpi sparati analizzandone balistica e altri dettagli. Tutto questo viene anticipato all'interno del nuovo filmato che THQ Nordic ha presentato durante il suo showcase.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Way of the Hunter sarà pubblicato su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 16 agosto. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra Recensione di Way of the Hunter.