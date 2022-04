Way of the Hunter: THQ svela il simulatore di caccia nextgen per PC, PS5 e Xbox Series X/S

L'interesse degli appassionati di sparatutto free roaming per i simulatori di caccia sprona il team di Nine Rock Games a dare forma a Way of the Hunter, un'esperienza a mondo aperto che THQ Nordic conta di lanciare nel corso del 2022 in esclusiva su piattaforme di ultima generazione, ossia PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Il nuovo progetto firmato dagli sviluppatori slovacchi darà modo ai patiti del genere di vivere un'autentica esperienza di caccia nella reinterpretazione digitale delle riserve più iconiche degli Stati Uniti e dell'Europa, con due ampi scenari di oltre 140 chilometri quadrati ciascuno che saranno popolati da una fauna dal comportamento realistico.

Lo scopo dei giocatori sarà quello di diventare il proprietario di un capanno di caccia immerso nella natura selvaggia: l'approccio open world del titolo sarà totale e consentirà agli utenti di esplorare liberamente ogni angolo della tenuta e di impostare in maniera autonoma l'itinerario imbracciando una delle numerose armi disponibili.

Anche la rosa di modalità tra cui scegliere promette di essere altrettanto ampia, comprendendo ad esempio delle sfide della caccia etica, delle attività da svolgersi in cooperativa, missioni dove poter evidenziare le tracce delle prede e funzioni che consentiranno ai giocatori di analizzare ogni colpo sparato con una simulazione balistica accurata. In attesa di conoscere la data di lancio di Way of the Hunter su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, vi lasciamo in compagnia del video di presentazione e delle prime immagini ingame che potete ammirare in cima e in calce alla notizia.