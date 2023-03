Wayfinder: l'action GDR esce anche su Xbox e Switch? Ne parla Airship Syndicate

Dopo aver ammirato il trailer di Wayfinder allo State of Play con l'annuncio della beta, in tanti si sono chiesti su quali piattaforme vedrà la luce il nuovo action GDR gratuito di Joe Madureira. Dalle pagine di MP1st arriva un'importante precisazione dal team di Airship Syndicate.

Scambiando quattro chiacchiere con AJ Lasaracina, il direttore del marketing di Airship Syndicate ha offerto alla redazione di MP1st un chiarimento sulla natura multipiattaforma di Wayfinder. L'esponente del team Airship ha esordito nel suo discorso sottolineando che "in questa prima fase, la beta di Wayfinder coinvolgerà solo gli utenti PC e PlayStation 5, ma è nostra intenzione lanciare il gioco in Accesso Anticipato a maggio su PS4, PS5 e PC. E poi, successivamente, per il lancio free-to-play aggiungeremo anche altre console a questo elenco".

Le dichiarazioni di Lasaracina, di conseguenza, suggeriscono il futuro arrivo del nuovo action ruolistico degli autori di Darksiders Genesis sulle piattaforme Xbox di questa e della passata generazione, con sullo sfondo l'eventualità del porting per le console della famiglia Nintendo Switch.

In attesa di ulteriori chiarimenti da parte di Airship Syndicate, vi invitiamo a immergervi nelle atmosfere e nell'esperienza ludica di questo ARPG fantasy leggendo il nostro speciale su Wayfinder, il promettente gioco online con il tocco di Joe Madureira.