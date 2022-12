Wayfinder: annunciato ai TGA 2022 il nuovo gioco gratis dei creatori di Darksiders Genesis

Ad aver preso parte alla serata dei The Game Awards 2022 troviamo anche Airship Syndicate, team di sviluppo che sul palco dell'evento ha deciso di annunciare al pubblico il suo nuovo aRPG online intitolato Wayfinder.

Il gioco è un action RPG con una componente online e meccaniche tipiche da roguelite, le quali dovrebbero garantire ai giocatori alcune differenze evidenti in ogni partita. Pur non avendo svelato nel dettaglio il funzionamento delle run, sembrerebbe che nel mondo di Evenor si attivino ogni volta modificatori diversi in grado di influenzare il gameplay e proporre sfide sempre diverse. Per quello che riguarda invece le classi, sembrerebbe che i giocatori siano in grado di utilizzare incantesimi, una particolare 'tecnologia mistica' e armi corpo a corpo più tradizionali. Dal momento che si tratta di un roguelite, esiste anche un sistema di progressione permanente del protagonista, affiancato dalla possibilità di personalizzare la propria base operativa grazie ad un sistema di housing.

Airship Syndicate (noti al pubblico per aver sviluppato Battle Chasers, Darksiders Genesis e a Ruined King: A League of Legends Story) e Digital Extremes (publisher di Warfame) hanno confermato che il gioco avvirerà nel corso del prossimo anno su PC e console, piattaforme sulle quali verrà distribuito sotto forma di free to play.

Gli sviluppatori del team di Joe Madureira hanno anche annunciato che il gioco si potrà provare già nei prossimi giorni in occasione della prima fase di test prevista per il 13 dicembre 2022, alla quale i videogiocatori potranno registrarsi tramite il sito ufficiale.