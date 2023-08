Wayfinder: l'Early Access è stata posticipata su PC e PlayStation, ma di pochissimo

Se stavate aspettando l’uscita dei Pacchetti Fondatore di Wayfinder, inizialmente previsti per questa sera alle ore 19:00, abbiamo brutte notizie per voi.

Il team di sviluppo ha infatti pubblicato un breve messaggio sul sito ufficiale per comunicare ai giocatori del breve posticipo del gioco:

"Stiamo risolvendo alcuni problemi finali per assicurarci che l'esperienza dei giocatori dell'Early Access su PC e PlayStation sia fluida e priva di intoppi, quindi abbiamo bisogno di un po' di tempo extra. Questo significa che l'inizio dell'accesso anticipato su PC è stato rinviato di un paio di giorni e i Founders Pack arriveranno su Steam il 17 agosto alle ore 19:00, invece quelli PlayStation saranno acquistabili successivamente. Sia Airship Syndicate che Digital Extremes stanno lavorando alacremente per garantire la miglior esperienza possibile ai fondatori, ci scusiamo per il ritardo."

Questo significa che ci saranno solo 48 ore di ritardo rispetto alla tabella di marcia e il gioco sarà acquistabile su Steam il prossimo giovedì 17 agosto 2023 alle ore 19:00 del fuso orario italiano, momento nel quale approderanno sul negozio digitale i vari Founders Pack. Sono invece poco chiare le indicazioni sulle edizioni PlayStation 4 e PlayStation 5, ma è probabile che il loro approdo sul PS Store avverrà solo qualche ora dopo.

Vi ricordiamo che il gioco può essere giocato al momento solo da chi acquisterà uno dei Pacchetti Fondatore, ma al termine dell’Early Access diverrà free to play e raggiungerà anche le console Microsoft.

