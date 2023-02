Wayfinder si mostra allo State of Play: beta annunciata per il gioco gratis

Dopo l'annuncio di Wayfinder condiviso in occasione dei The Game Awards 2022, il nuovo titolo degli autori di Darksiders: Genesis torna a mostrarsi durante il PlayStation State of Play.

Avventura di stampo Action RPG in sviluppo presso gli studi di Airship Syndicate, Wayfinder si è mostrato all'opera in un trailer inedito. Disponibile in apertura a questa news, il video conferma che i giocatori potranno presto avere un primo assaggio della produzione fantasy. Il team di sviluppo ha infatti annunciato una prima sessione di Beta, che prenderà il via il prossimo 28 febbraio 2023. Gli appassionati desiderosi di testare Wayfinder possono già iscriversi al test tramite il sito ufficiale del gioco.

In attesa della data di lancio del titolo, Airship Syndicate riconferma che il nuovo Action RPG sarà distribuito come free to play. L'esperienza proposta da Wayfinder sarà dunque completamente gratuita, con microtransazioni facoltative.



