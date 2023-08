Wayfinder: problemi al lancio dell'Early Access su PlayStation e PC, il team chiede scusa

Dopo un breve rinvio dell'ultimo minuto, lo scorso 17 agosto è arrivata in esclusiva su PC e PlayStation la versione in accesso anticipato di Wayfinder, un interessante MMO dagli autori di Darksiders Genesis. Il lancio del gioco, però, è stato afflitto da una lunga serie di problemi, al punto da spingere lo studio a chiedere pubblicamente scusa.

Come spesso accade al lancio di un MMO, soprattutto se in Early Access, i primi giorni sono stati caratterizzati da lunghi periodi di inattività dei server e code infinite. Purtroppo, però, la situazione non è migliorata moltissimo nel corso del fine settimana, durante il quale gli sviluppatori hanno ampliato le capacità dei server e corretto alcuni dei bug che impedivano ai giocatori di cliccare sui tasti per eseguire il login oppure di riscattare le ricompense dei pacchetti più costosi. Al netto delle migliorie apportate dagli update, però, il gioco sta continuando a soffrire per via dei troppi giocatori connessi rispetto alla portata dei server, il che si traduce in code che durano ore e che, purtroppo, spesso si interrompono bruscamente a causa di errori.

Tutto ciò ha generato parecchio malcontento fra i giocatori, molti dei quali si sono però mostrati comprensivi nei confronti degli sviluppatori, che oltre ad aver pubblicato un lungo messaggio di scuse sui canali social ufficiali hanno costantemente fornito aggiornamenti sullo stato dei lavori. A tal proposito, l'ultimo aggiornamento risale a qualche minuto fa: pare che dopo il weekend sia aumentato il numero di persone al lavoro sull'infrastruttura del gioco e sulla correzione di bug, quindi è probabile che non manchi molto affinché tutti possano godersi questo MMO senza code o interruzioni dovute agli errori. Sembrerebbe inoltre che i bonus mancanti siano stati distribuiti correttamente tramite un hotfix.

In attesa di un fix definitivo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un provato dell'Early Access di Waitfinder.