Wayfinder: il nuovo trailer del gioco gratis svela la finestra di lancio dell'Early Access

Una piccola parentesi del Summer Game Fest è stata dedicata a Wayfinder, il nuovo progetto del team di Darksiders Genesis che si prepara ad approdare sul mercato in accesso anticipato.

Il filmato mostrato sul palco della conferenza organizzata e presentata da Geoff Keighley non include sequenze di gameplay ma ci presenza svariate cutscene con al centro i vari protagonisti. A tal proposito, nel trailer possiamo notare anche un personaggio mai visto prima, ovvero la letale cecchina Venomess, di cui gli sviluppatori avevano pubblicato una silhouette sui canali social.

Oltre a mostrare il nuovo personaggio giocabile, gli sviluppatori hanno colto l'occasione anche per confermare che la versione Early Access del gioco approderà esclusivamente su PlayStation 5 e PC nel corso dell'estate 2023 e sarà quindi giocabile da coloro i quali effettueranno l'acquisto di uno dei Founder's Pack. Solo in un secondo momento, il gioco arriverà in versione definitiva e sarà distribuito come free to play anche su Xbox Series X|S.

In attesa che gli sviluppatori forniscano qualche dettaglio aggiuntivo sul gioco e una data d'uscita ufficiale per l'Early Access, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un provato della Closed Beta di Wayfinder.