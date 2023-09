Wayfinder: un trailer in stile anime svela Grendel, l'eroe della Stagione 2

In occasione del Tokyo Game Show 2023, gli sviluppatori di Wayfinder hanno pubblicato un nuovo trailer in stile anime per annunciare il prossimo personaggio giocabile dell'action RPG.

Stiamo parlando di Grendel, il primo personaggio non umano del roster del gioco. Si tratta infatti di una sorta di possente orco che affronta i suoi nemici con una grossa arma a due mani, che maneggia con grande agilità malgrado le dimensioni ed il peso. Nel trailer vediamo che l'eroe affronta alcuni dei nemici che si aggirano per le strade della città che nel titolo funge da hub centrale, dando loro una bella lezione.

Purtroppo il video non lascia intuire quali saranno le abilità speciali dell'eroe e, con tutta probabilità, dovremo attendere qualche settimana per saperne di più. Grendel arriverà infatti nel corso della seconda stagione dell'Early Access, che dovrebbe essere anche l'ultima prima del passaggio al free to play. Come tutti i personaggi, inoltre, anche questo si potrà sbloccare in maniera del tutto gratuita tramite il grinding.

Prima di lasciarvi al video, vi rimandiamo al nostro provato della versione in accesso anticipato di Wayfinder, nel quale approfondiamo anche il funzionamento dell'endgame del titolo sviluppato dal team di Joe Madureira.