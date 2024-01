WB Games come Re Mida: le IP dell'azienda valgono 1 miliardo di dollari l'una

Mentre WB Games continua a rilasciare prodotti di grande fattura, come visto nel caso dello strabiliante Hogwarts Legacy che ha raggiunto numeri pazzeschi di vendite in meno di un anno, dalle pagine di Variety arrivano delle dichiarazioni alquanto interessanti sulle proprietà intellettuali della nota azienda dedicata all'intrattenimento digitale.

All'interno di un articolo pubblicato nelle scorse ore presso la testata giornalistica d'oltreoceano sono stati rivelati alcuni dati commerciali attinenti alla nota azienda multimediale. Secondo quanto emerso, le IP appartenenti all'azienda hanno raggiunto un valore commerciale elevatissimo: più nel dettaglio, le proprietà intellettuali di Warner Bros Games valgono 1 miliardo di dollari ciascuna. Si tratta di un risultato incredibile, soprattutto a fronte (come specificato anche dalla testata) di alcune comparazioni con altre aziende del settore.

Harry Potter, Game of Thrones, DC e Mortal Kombat valgono insieme 4 miliardi di dollari. Ciò dimostra come Warner Bros ponga molta importanza alle sue IP, puntando su di esse attraverso la realizzazione di progetti alquanto in voga nel mercato (vedasi lo strabiliante caso di Hogwarts Legacy). Inoltre, Mortal Kombat e Hogwarts Legacy sono le due produzioni che hanno decretato il maggior ROI per l'azienda, complice la vendita di 3 milioni di copie per il primo franchise e 24 milioni di copie per la seconda produzione. Alla luce delle informazioni emerse quest'oggi, la conferma di Warner Bros di voler puntare sullo sviluppo di nuovi giochi canonici nell'universo DC di Gunn e Safran è la prova provata del successo conseguito anche dalle produzioni supereroistiche dell'azienda.