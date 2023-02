WB Games dopo Gotham Knights: ancora indizi su un nuovo gioco DC in sviluppo

Si torna a parlare del presunto nuovo progetto DC Comics in lavorazione presso gli studi di WB Games Montreal, che starebbero già guardando al futuro dopo il lancio di Gotham Knights avvenuto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S lo scorso ottobre.

Si sono diffuse voci sulla possibilità che WB Games Montreal sia al lavoro su un gioco di Superman, sebbene per il momento non sia arrivata ancora nessuna conferma ufficiale in tal senso. Il rumor era partito dal profilo LinkedIn di un membro dello studio canadese, dove si precisava che il misterioso gioco fosse già in lavorazione da qualche mese. Ad avvalorare la tesi arriva adesso una nuova offerta di lavoro, con WB Games Montreal nello specifico alla ricerca di un lead gameplay programmer per il progetto.

L'offerta confermerebbe non solo la natura single player della produzione ed il fatto che sarà sviluppata tramite Unreal Engine 5, ma anche che lo studio intende espandere ulteriormente l'universo videoludico DC Comics con il loro prossimo gioco. Aumenta dunque la curiosità di scoprire la reale natura del prossimo videogioco di WB Games Montreal e, soprattutto, se sarà davvero incentrato su Superman, su un altro eroe oppure su un gruppo di personaggi come già accaduto con Gotham Knights.

La nostra recensione di Gotham Knights vi illustra intanto le qualità ed i limiti dell'ultima opera a tema DC Comics: la speranza è che gli sviluppatori ripartano da ciò che non ha funzionato del loro ultimo gioco per realizzare in questo modo un prodotto in grado di esprimere appieno il proprio potenziale.