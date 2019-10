WB Games e IO Interactive al lavoro su un nuovo gioco per PC e console

Warner Bros Interactive Entertainment e IO Interactive hanno annunciato oggi un accordo internazionale di produzione e distribuzione per una nuova esperienza di gioco per console e PC.

IO Interactive conta oggi due studi nella regione scandinava: IOI Copenhagen in Danimarca e IOI Malmö, da poco inaugurato in Svezia. L'accordo vedrà entrambe le realtà impegnate come parte attiva nello sviluppo del nuovo gioco.



"Siamo felici di portare avanti la nostra collaborazione con l'eccellente squadra di IO Interactive", ha dichiarato David Haddad, presidente di Warner Bros. Interactive Entertainment. "IO Interactive ha alle sue spalle una lunga tradizione di giochi diventati iconici. Non vediamo l'ora di unire le forze con loro in questa ulteriore impresa per offrire una nuova esperienza di gioco per PC e console ai giocatori di tutto il mondo".

"Negli ultimi anni Warner Bros ci ha dimostrato personalmente la comprensione e il rispetto che nutre per la nostra visione creativa, per questo siamo entusiasti di proseguire nella collaborazione", ha dichiarato Hakan Abrak, amministratore delegato di IO Interactive. "Siamo fieri della nostra storia, che ci ha portato a creare personaggi e universi avvincenti che catturassero i nostri giocatori: è nel nostro DNA. Per iniziare questo entusiasmante progetto di creazione di un nuovo universo di IOI insieme a Warner Bros., stiamo cercando nuovi e ambiziosi talenti che entrino a far parte dei nostri team di Copenhagen e Malmö e ci accompagnino in questa straordinaria avventura".

Warner Bros Interactive Entertainment e IO Interactive hanno già lavorato insieme per la pubblicazione di diversi titoli della serie di Hitman tra cui Hitman 2 (2018), Hitman Definitive Edition (2018) e Hitman HD Enhanced Collection (2019).