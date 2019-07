WB Games Montreal conferma lo sviluppo di un gioco DC Comics: si tratta del nuovo Batman?

Discutendo su Twitter con l'amica e collega designer di Sumo Digital Sarah Longthorne, l'autore di WB Games Montreal Osama Dorias ha candidamente ammesso di essere al lavoro su un nuovo videogioco ambientato nell'universo DC Comics, senza però confermare se si tratti o meno del chiacchierato Batman Court of Owls.

Inserendo l'indizio di Dorias nel contesto dei precedenti rumor e degli annunci ufficiosi che si sono susseguiti online negli ultimi mesi, non ultimo quello del doppiatore della trilogia di Batman targata Rocksteady Studios, risulta piuttosto evidente la volontà del team di WB Games Montreal di tornare a occuparsi dell'iconica saga action con protagonista il Cavaliere Oscuro dopo la fruttuosa esperienza maturata nel 2013 con Batman Arkham Origins.

Il riferimento di Osama Dorias al gioco legato al franchise di DC, però, potrebbe essere collegato anche ai rumor sul videogioco di Suicide Squad, nonostante in questo caso siano giunte più volte delle smentite da parte dei diretti interessati.

Con le luci mediatiche dell'E3 2019 ormai spentesi come quelle del San Diego Comic-Con 2019, non ci resta che attendere le prossime manifestazioni videoludiche per svelare il nome del progetto DC Comics in sviluppo presso le fucine digitali di Warner Bros. Interactive Entertainment. Nel frattempo, il suono acuto del battito d'ali di un pipistrello comincia a riecheggiare nell'aria...