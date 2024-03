WB Games Montreal dopo Gotham Knights: si lavora al nuovo AAA, di che si tratta?

Dopo aver concluso i lavori su Gotham Knights, WB Games Montreal sta ora guardando al futuro e, tramite un annuncio, di fatto conferma di essere già concentrata sul suo prossimo progetto già in sviluppo.

Attraverso l'annuncio di lavoro lo studio canadese rivela di essere alla ricerca di un Creative Director per il suo nuovo gioco: non ci sono dettagli particolarmente approfonditi sulla natura dell'opera, ma WB Games Montreal evidenzia che il candidato "ricoprirà un ruolo essenziale nello stabilire e realizzare la visione di un franchise popolare nell'ambito delle produzioni Tripla A". E' dunque altamente probabile che WB Games Montreal stia lavorando ancora una volta a un gioco su licenza, forse sempre basato sull'universo DC Comics come già accaduto con Gotham Knights ed altri suoi precedenti lavori.

Tra i requisiti richiesti al candidato, inoltre, si sottolinea la necessità di "competenze nella produzione di giochi Action/Adventure di nuova generazione", lasciando potenzialmente intendere che il prossimo gioco di WB Games Montreal rientrerà in questo genere. Sono richiesti inoltre almeno 10 anni d'esperienza all'interno dell'industria videoludica, 5 dei quali passati a dirigere una produzione AAA. Di conseguenza, il candidato deve aver pubblicato almeno un gioco AAA come Game Director o Creative Director.

Nella nostra recensione di Gotham Knights abbiamo messo in evidenza le qualità ma anche più margini di miglioramento dell'ultima fatica WB Games Montreal: il prossimo progetto per ora è del tutto avvolto nel mistero, ma la speranza è che l'esperienza accumulata con l'opera precedente possa consentire al team di raggiungere nuove vette qualitative.