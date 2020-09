WB Games non è più in vendita, AT&T cambia idea e mantiene la proprietà

La scorsa estate il colosso delle telecomunicazioni AT&T aveva manifestato il desiderio di vendere la divisione videogiochi di Warner Bros con l'obiettivo di risanare parte dei debiti che affliggono l'azienda. Adesso però le cose sono cambiate e WB Games non è più sul mercato.

A riportarlo è Bloomberg, che sottolinea come AT&T abbia rimosso gli assets di Warner Bros Games dal mercato, a quanto pare il nuovo CEO John Stankey ha deciso di mantenere WB Games tra le proprietà dell'azienda, a differenza di quanto deciso dal precedente presidente Randall Stephenson, ora dimissionario.

In questi mesi vari rumor volevano aziende come Microsoft, Take-Two Interactive Software, Electronic Arts e Activision Blizzard interessate all'acquisizione di Warner Bros Interactive Entertainment, una operazione del valore di circa 4 miliardi di dollari secondo gli analisti finanziari.

Evidentemente il buon successo delle IP di Warner ha spinto AT&T a non cedere più questo ramo di azienda, il publisher è attualmente impegnato su progetti come Gotham Knights e Suicide Squad Kill The Justice League, inoltre WB è produttrice dei giochi di Harry Potter e publisher dei videogiochi LEGO, oltre a disporre nel suo catalogo di franchise come Injustice e Mortal Kombat.