WB Games pubblica un teaser per Hitman 2, annuncio previsto per oggi

WB Games ha in programma un reveal per oggi alle 19:00 e sebbene non sia stato confermato ufficialmente, l'annuncio in questione dovrebbe riguardare Hitman 2, almeno a giudicare dal teaser diffuso oggi sui canali social del publisher.

Il brevissimo video, della durata di cinque secondi, mostra alcune parti di un fucile da cecchino con silenziatore, cosa che non lascerebbe troppi dubbi sul fatto che il gioco in procinto di essere annunciato sia Hitman.

Non è chiaro se Warner Bros si appresti a svelare la seconda stagione di Hitman o un vero e proprio sequel numerato (Hitman 2), in ogni caso lo scopriremo questa sera alle 19:00, restate sintonizzati sulle pagine di Everyeye.it per tutte le novità e gli aggiornamenti in merito.