WB Montreal oltre Gotham Knights: il team è al lavoro sul gioco di Superman?

A poche settimane dal lancio di Gotham Knights su PC e console di ultima generazione, Warner Bros Montreal è già entrata in azione per la creazione del prossimo progetto, probabilmente legato ad un supereroe molto amato.

Come già accennato di recente da alcuni rumor, la software house sarebbe già alle prese con un altro gioco a tema DC Comics e un'ulteriore conferma potrebbe averla data il profilo Linkedin di un membro del team. Bryan Theberge, senior producer dell'azienda, ha aggiornato il suo profilo sul noto social network con riferimenti ad un nuovo progetto i cui lavori hanno avuto inizio giusto un mese fa. Se poi consideriamo il recente annuncio di lavoro attraverso il quale WB Montreal è alla ricerca di nuovi sviluppatori in grado di lavorare con l'Unreal Engine ed artisti con abilità nella creazione di personaggi ed equipaggiamento, è evidente che qualcosa stia bollendo in pentola.

Ma perché sono tutti convinti che il gioco in questione sia legato a Superman? La risposta è semplice ed è da ricercare sul sito ufficiale di WB Montreal, dove di recente è apparsa una dicitura che conferma l'obiettivo del team, ovvero quello di 'sviluppare videogiochi che espandono l'universo DC'. Con Rocksteady alle prese con l'Arkhamverse, è difficile che Batman possa essere il protagonista del prossimo gioco e l'eroe più apprezzato dagli utenti è proprio Clark Kent, che potrebbe finalmente essere al centro di un gioco tutto suo.

Visto che ora è James Gunn ad avere il controllo del DC universe, non è da escludere quindi che il prossimo gioco del team sia dedicato al nuovo Superman e che abbia un ruolo importante anche in relazione alle future pellicole.