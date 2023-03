WBSC eBaseball Power Pros di Konami gioco ufficiale dell'Olympic Esports Series 2023

Konami ha annunciato che WBSC eBaseball Power Pros è stato nominato come uno dei titoli ufficiali delle Olympic Esports Series 2023, evento ospitate dal Comitato Olimpico Internazionale.

Sono nove gli sport protagonisti delle competizioni di Olympic Esports Series 2023 e WBSC eBaseball Power Pros rappresenterà la disciplina del baseball in qualità di gioco ufficiale della World Baseball Softball Confederation (WBSC). Per Konami si tratta di un riconoscimento importante, come sottolineato da Hideki Hayakawa (Konami Digital Entertainment Representative Director):

"Siamo lieti di poter contribuire alla promozione del baseball attraverso la nostra partecipazione alle Olympic Esports Series. Konami è da sempre un fiero sostenitore dello sviluppo della comunità WBSC eBaseball Power Pros. Collaborando con la WBSC nella sua visione di aumentare l'influenza dell'eBaseball e dei fan di baseball e softball, Konami continuerà, a fianco della WBSC, a promuovere e sostenere lo sviluppo sostenibile dell'eBaseball."

WBSC eBaseball Power Pros costa 99 centesimi, un prezzo popolare stabilito da Konami per aumentare le vendite del gioco in Occidente su PlayStation 4 e Nintendo Switch. La saga eBaseball è molto popolare in Giappone ma in Nord America ed Europa sono usciti solamente pochi titoli, ignorati da larga parte del pubblico. WBSC eBaseball Power Pros godrà per del traino di Olympic Esports Series e dunque Konami non vuole farsi trovare impreparata.