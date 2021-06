We Are Football: il nuovo manageriale calcistico di THQ è disponibile su PC

Il team di sviluppo di Winning Streak Games ricorda con un video che We Are Football, il nuovo manageriale calcistico realizzato sotto l'egida del publisher THQ Nordic, è ufficialmente disponibile su PC nel catalogo digitale del negozio di Steam.

Sviluppato da un team composto da veterani del genere come Gerald Kohler, Rolf Langenberg e Dirk Winter, l'ultimo simulatore calcistico edito da THQ promette di ritagliarsi uno spazio nell'agguerrito settore dei manageriali attraverso un'esperienza di gioco stratificata e ricca di opzioni per intervenire su ogni aspetto della carriera virtuale di un allenatore.

Oltre al supporto alla lingua italiana (tranne che per le voci, in inglese ma completamente sottotitolate), il titolo propone una modalità espressamente dedicata al calcio femminile, caratterizzata da funzioni e dinamiche gestionali uniche.

I ragazzi di Winning Strike Team descrivono il loro progetto come un'esperienza che si concentra sui reali compiti da svolgere nella gestione di un club. L'obiettivo è quello di garantire il successo nel lungo periodo al proprio allenatore e alla squadra gestita, con sfide rappresentate dalla scelta degli elementi con cui rinforzare la rosa, dalla scelta dei giusti membri dello staff e dal potenziamento delle infrastrutture, oltreché dai rapporti con i tifosi e i singoli agenti dei calciatori.

In attesa di fornirvi un resoconto dettagliato delle modalità, dei contenuti e della bontà dell'impianto ludico eretto da THQ Nordic, vi ricordiamo che We Are Football è disponibile dal 10 giugno su PC ed è acquistabile su Steam al prezzo di 34,99 euro.