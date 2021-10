We Are OFK, l'Indie arriva su PS4, PS5 e PC nel 2022: trailer allo State of Play

Dopo l'annuncio della creazione di un'etichetta Sony per la pubblicazione delle proprie esclusive su PC, prende il via in tarda serata il nuovo appuntamento con PlayStation State of Play.

Nel corso dell'evento, stanno trovando spazio molteplici produzioni indipendenti, tra le quali ha risposto all'appello anche We Are OFK. Annunciato in occasione dell'E3 2021, il titolo Indie si è infatti mostrato in occasione dello show digitale Sony con un trailer completamente inedito. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato ha offerto maggiori dettagli su quello che sarà lo stile estetico di questa nuova serie episodica in stile anime.

Composto da cinque episodi, l'Indie dal cuore narrativo narrerà la storia che ha condotto cinque amici conosciutisi a Los Angeles a dare vita al sogno di fondare un gruppo musicale di successo. We Are OFK proporrà toni ironici e rilassati, per un'avventura in arrivo su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5 nel corso del 2022. Al momento, manca però una precisa data di uscita.