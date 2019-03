We Happy Few: annunciata la data di uscita del primo DLC

Nell'attesa che Gearbox tolga i veli all'attesissimo Borderlands 3, la compagnia ha approfittato dell'occasione offerta dal PAX East di Boston per tornare a parlare di We Happy Few, titolo sviluppato da Compulsion Games disponibili su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Nello specifico, il publisher ha annunciato che They Came From Below, titolo della prima espansione del gioco, sarà pubblicato su tutte le piattaforme il 4 aprile 2019. Il DLC costerà indivudalmente 7,99 euro, ma sarà ovviamente incluso all'interno del Season Pass di We Happy Few, venduto al costo di 19,99 euro.

Questo primo add-on vi permetterà di giocare nei panni di Roger, NPC già presente nel titolo base, ed il suo partner James, nel mentre cercano di resistere alla "rivolta dei robot". Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli riguardo alle novità in arrivo con questa prima espansione.

We Happy Few è disponibile ora su PC, PlayStation 4 e Xbox One.