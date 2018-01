We Happy Few per PC, PS4 e Xbox One rimandato alla stagione estiva

Con un video update pubblicato sul proprio canale YouTube, gli sviluppatori dihanno annunciato chenon uscirà più in versione definitiva il 18 aprile, come inizialmente previsto, bensì nella prossima stagione estiva.

Il gioco si trova in fase di Early Access su Steam dal luglio del 2016, e nei mesi scorsi ha ottenuto il supporto lavorativo di Criterion Games, che farà da publisher del titolo. A discapito del notevole accrescimento di risorse e del numero degli sviluppatori al lavoro sul titolo, Compulsion Games ha comunque ritenuto necessario prendersi più tempo e rimandare la data di lancio definitiva. La decisione, come Sam Abbott nel video che trovate in cima, è stata presa col desiderio di ritoccare e ridelineare l'inizio della storia del gioco, a quanto pare non attualmente in linea con le aspettative degli sviluppatori stessi.

"Ci sono momenti che sono incredibili, molto divertenti, e super strani, e siamo elettrizzati all'idea di mostrarveli. Ma ci siamo accorti che le prime due ore della storia di Arthur non erano all'altezza di quei momenti, il che significava che il gioco non partiva nel modo in cui avrebbe dovuto".

Compulsion Games è ora in fase parziale riscrittura dell'inizio della storia, ed ha inoltre deciso spostare in avanti alcuni elementi nella linea temporale del gioco. Il video, infine, si conclude regalandoci un piccolo sneak peek del gameplay della seconda protagonista del gioco, Sally.

We Happy Few è ora atteso su PC, PS4 e Xbox One durante la stagione estiva.