We Happy Few: pubblicati un teaser trailer e alcuni screenshot in vista dell'E3 2018

Dopo alcuni mesi in sordina, sembra proprio che a breve torneremo a sentir parlare di We Happy Few. Il titolo di Compulsion Games sarà infatti presente all'E3 2018, e proprio in vista della fiera losangelina gli sviluppatori hanno voluto pubblicare un breve teaser trailer e alcuni screenshot.

Gli scatti e il breve filmato che potete osservare sulle pagine di IGN, mettono ancora una volta in risalto lo stile unico del gioco, che rappresenta senza dubbio uno dei punti forti della produzione. We happy Few è un action-adventure con elementi survival ambientato a Wellington Wells, una cittadina retrofuturistica nell'Inghilterra degli anni '60 caratterizzata da una società distopica in cui la popolazione è assuefatta al Joy, una droga antidepressiva che altera i sensi e infonde un senso di falsa felicità. Il titolo è disponibile in Early Access dal luglio del 2016 e l'uscita era inizialmente prevista per l'aprile scorso. Gli sviluppatori, tuttavia, dopo aver ingrandito il team e ottenuto la collaborazione di Criterion Games, hanno deciso di rinviare il lancio per migliorare alcuni aspetti della produzione e proporre ai giocatori un prodotto completo e soddisfacente. We Happy Few è adesso atteso nel corso dell'estate su Playstation 4, Xbox One e PC. Quali sono le vostre aspettative?