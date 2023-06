We Kill Monsters, si va caccia di angeli: gli omuncoli nel trailer del gioco Annapurna

A sorpresa, a corredo di tutti gli annunci dell'Annapurna Interactive Showcase il publisher ha deciso di offrire al pubblico un ulteriore sorpresa, con il reveal di We Kill Monsters.

Nel corso della diretta estiva del 29 giugno, è stata svelata una nuova partnership tra Annapurna Interactive e Glass Revolver, team di sviluppo di Itta (potete recuperare la nostra recensione di Itta, se non conoscete il titolo), ma solo ora arriva il primo trailer di questo nuovo progetto, che potete visionare in apertura di news. Cosa ve ne pare di questo ulteriore reveal?

Battezzato appunto We Kill Monsters, il gioco può essere affrontato in solitaria o in modalità cooperativa, e pone i giocatori nei panni di insoliti eroi. In qualità di omuncoli - leggendarie entità immortali dalle fattezze umane -, dovremo infatti dare la caccia a esseri denominati angeli, ma la cui natura non è al momento troppo chiara. Tra elementi survival e action, We Kill Monsters è al momento atteso in esclusiva su PC, mentre non è confermata alcuna versione console del gioco. Mistero anche sulla possibile finestra di lancio della produzione di Glass Revolver.



Al termine dell'Annapurna Interactive Showcase, lo ricordiamo, è arrivata una ulteriore sorpresa, con l'annuncio di Blade Runner 2033: Labyrinth.