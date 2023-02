We Love Katamari Damaci REROLL + Royal Reverie: la remastered arriva in estate

A distanza di qualche anno dal ritorno di Katamari Damacy REROLL su Nintendo Switch, la folle serie videoludica riappare sulla console ibrida grazie a una ulteriore rimasterizzazione.

Nel corso del Nintendo Direct di febbraio, è infatti arrivato l'annuncio ufficiale di We Love Katamari REROLL + Royal Reverie. Versione rimasterizzata di We Love Katamari - esordita in origine nel 2005 su PlayStation 2 -, la produzione consentirà agli appassionati di tornare a immergersi nella peculiare formula di gameplay della serie.

Spingendo sfere sempre più colossali e inglobando al suo interno oggetti di ogni genere, il Principe avrà questa volta il compito di riportare - nientemeno! - le stelle in cielo. Per raggiungere l'obiettivo, il protagonista di We Love Katamari REROLL + Royal Reverie dovrà attraversare gli scenari più disparati, tra una scuola, un parco giochi e persino uno zoo. Oltre al gioco originale, la riedizione per Nintendo Switch includerà anche una selezione di cinque sfide inedite da affrontare nei panni del Re del Cosmo e una photo mode.



We Love Katamari REROLL + Royal Reverie arriverà su Nintendo Switch il prossimo 2 giugno 2023. Gli abbonati a Nintendo Switch Online potranno però provare il titolo in anteprima, grazie alla sua inclusione nella categoria Giochi in prova. Tra le numerose riedizioni annunciate al Nintendo Direct, ricordiamo la pubblicazione a sorpresa di Metroid Prime: Remastered.