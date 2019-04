We. The Revolution si aggiorna alla versione 1.1.1, ecco i cambiamenti

Polyslash ha da poco diffuso l'aggiornamento 1.1.1 di We. The Revolution, il videogame che offre uno sguardo interattivo all'epoca della Rivoluzione Francese, e che si aggiorna dunque con diverse novità e migliorie: andiamo a vederle nel dettaglio.

I cambiamenti più importanti riguardano l'aggiunta di una notifica all'inizio del giorno, con il totale dei punti reputazione del giocatore e altre piccole migliorie sempre riguardanti la visibilità dei punti in questione. Nel menù delle impostazioni inoltre sono state agiunte le informazioni sul refresh rate.

Per il resto si tratta della solita miriade di piccoli aggiornamenti e risoluzioni di bug ed errori, tra cui alcuni problemi con l'audio del gioco che sono stati risolti, così come dei bug che riguardavano i tutorial (testi e cambi di scene principalmente), riduzione dei tempi di caricamento e una complessiva pulizia del look dei personaggi e della grafica in generale.

L'aggiornamento 1.1.1 del gioco è già disponibile per il download su Steam, e sulla pagina prodotto del videogame tra l'altro potete trovare tutte le informazioni dettagliate sulle varie migliorie apportate da quest'ultimo.

Per maggiori informazioni sul gioco potete infine dare un'occhiata alla nostra recensione di We The Revolution. Avete apprezzato il titolo di Polyslash? Che ne pensate della loro visione della Rivoluzione Francese?