We Were Here: il primo episodio dell'avventura coop è gratis su PS4

Se siete alla ricerca di un titolo da giocare in compagnia di un amico, sappiate che Sony ha messo a disposizione di tutti i propri utenti il primo episodio di We Were Here, il particolare gioco cooperativo a base di puzzle.

In attesa infatti che il secondo ed il terzo episodio facciano il proprio debutto su PlayStation 4, gli utenti possono scaricare senza costi aggiuntivi la prima parte dell'avventura e giocarla in compagnia di un altro utente tramite la modalità cooperativa online. Il capitolo gratuito di We Were Here è disponibile su PlayStation 4 e gode di diverse migliorie per i possessori di PS4 Pro. Chi è in possesso di PlayStation 5, invece, può scaricare la versione PS4 del gioco e avviarla grazie alla retrocompatibilità della nuova console Sony.

Ecco di seguito il link per scaricare il gioco gratis tramite la versione web dello store Sony:

Va precisato che per poter giocare questo titolo online è necessario disporre di un abbonamento attivo al servizio PlayStation Plus, dal momento che si tratta del primo episodio di una serie e non di un free to play.

Vi ricordiamo che il secondo ed il terzo episodio di We Were Here faranno il proprio debutto a partire dal prossimo 23 febbraio 2021 e potranno essere acquistati sia singolarmente che in bundle.