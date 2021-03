We Were Here Forever vi sfida a fuggire da Castle Rock: trailer per l'avventura in co-op

Dopo aver proposto We Were Here gratis su PS4 e PS5, il team di Total Mayhem Games propone un nuovo capitolo inedito per la saga, con pubblicazione cross-gen.

Nuovamente, il team di sviluppo si cimenta con un titolo esclusivamente cooperativo, che vede i giocatori impegnati nel tentativo di sfuggire alle grinfie dell'oscuro Castle Rock. Come il predecessore, anche We Were Here Forever ha la struttura di un'avventura puzzle destinata a due giocatori. Comunicando tramite walkie talkie, i protagonisti dovranno cercare di sfuggire alle grinfie dell'inquietante universo nel quale si sono smarriti, contando sull'aiuto reciproco. Tra le mura di Castle Rock si annida il temibile Jester, ma quest'ultimo potrebbe non essere l'unica entità oscura a celarsi all'interno del mondo di gioco. Prima di tentare di sfuggire al pericolo, in apertura a questa news trovate il trailer di annuncio di We Were Here Forever.

We Were Here Forever non conta al momento su di una data di uscita precisa, ma è atteso nel corso del 2021 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S. La narrazione è connessa ai precedenti We Were Here, We Were Here Too e We Were Here Together, ma risulta accessibile anche a coloro che non hanno esperienze pregresse con la serie.